2024總統大選落幕，民進黨立委羅致政選戰期間被爆出與總統蔡英文41分鐘的錄音檔，調查局報請北檢「全國性重大假訊息案件處理中心」檢察官指揮偵辦。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉直言，賴清德的得票率因為羅致政等人的事件掉了6到7%，賴心中有一把尺，選舉過程中誰把他害成這副德性，520之後就會出手，現在若不辦死，明年縣市長初選又跑出來，綠營還怎麼選？羅致政已經是民進黨的毒瘤，非把他打掉不可！

吳子嘉昨(19日)在政論節目《關鍵時刻》直言，羅致政的事情還沒有結束，「事出必有因」，害羅致政的人還沒有出現，「羅致政的事情有多少人恨他？賴清德討不討厭？」賴清德的選票目標最少是600萬起跳，但被這些人東搞西搞，賴清德在美麗島做了4年民調，維持40%，民進黨行情好、行情不好，賴清德的民調都比民進黨的民調要高，怎麼選舉東一個西一個，得票率變成40%，等於支持度掉了6到7個百分點，賴清德氣都氣死了

吳子嘉表示，賴清德當選第一件事就退出新潮流，這也是無妄之災，在野黨說甚麼「新潮流不倒，台灣不會好」，但賴跟新潮流的關係沒有那麼密切。

吳子嘉認為，賴清德心中有一把尺，選舉過程中誰害他、甚麼因素把他害成這副德性，現在到520之前還是蔡英文當家能保護羅致政，但520之後換賴總統，羅致政當然倒大楣！

吳子嘉直言，這個案子不辦死，明年2026縣市長初選又來了，到時候民進黨候選人每天看羅致政的東西還怎麼選？這是民進黨的一個毒瘤、腫瘤，非把他打掉不可！許信良有教過一句話，政治上兩個人對打，就看「最終受益人」、看是誰得利，賴清德一定會幹到底，520之後就會動手。