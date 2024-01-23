國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥今(23日)表示，今年7月底任期結束後不再續任。對此，媒體人黃揚明表示，NCC人事案是新一屆立法院在半年內要處理的最大人事案，且在野兩黨在這個議題上合作，可能會比院長選舉更容易，在野的藍、白營立委一定會要求被提名人針對「中天案」和「三立中嘉案」做政治表態，否則就直接刷掉、重新提名，被刷掉是對賴清德和行政部門很大的羞辱，此案也會是賴清德上任後要面對的第一個政治關卡。

陳耀祥是在2020年7月經提名成為NCC主委，任內先後經歷《中天》、《鏡電視》2大媒體執照審查案，過程中引發社會爭議，由於本屆主委任期將在今年7月31日結束，陳耀祥今在媒體餐敘表示，之後將不再擔任主委一職，且原單位北大早有催促，因此會回歸校園。

黃揚明今(23日)在政論節目《大新聞大爆卦》表示，今年要處理主委陳耀祥在內的NCC人事案，誰敢去接主委真的很有Guts，就等著看賴清德任命的第一位行政院長會提名甚麼樣的人選，大概會在６月中提名，「這是新的立法院2月上任後，半年內處理的最大型人事案件，而且是賴清德520上任後馬上就要提出來，會是很指標性的人事案」。

黃揚明認為，提名過程中一定會有大量在野黨立委質詢，國民黨會關注對「中天案」的態度，民眾黨可能會更關心「鏡電視案」和「三立中嘉案」，兩黨都會要求這些被提名的NCC委員、主委表態，如果全部都說尊重司法，沒有政治表態，現在在野黨是有能量的，可能會直接刷掉、要求重新提名。

黃揚明表示，如果被提名的人被刷掉，這對賴清德和行政部門來講，是非常大的羞辱，賴在國會的第一個面臨的政治關卡，除了台電可能有核二核三的延役案之外，再來其中一個就是NCC人事案。NCC人事案會是很複雜的案子，因為不只「中天案」，它最近的問題太多，連民眾黨都把NCC當成箭靶，看起來在野黨在這個議題上結盟，會比院長選舉還容易，因為彼此都有要關注的議題。