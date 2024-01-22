圖為排在民進黨不分區立委第14名的王義川（左）、參選新北市第8選區的吳崢（右）。（合成圖，中時資料照）

隨著民進黨秘書長許立明請辭獲准，民進黨中央黨部人事料將進行小幅改組。今有最新消息傳出，民進黨主席、總統當選人賴清德盼藉由調整中央黨部人事，注入新血，而選在一波「搶救王義川」大兵活動帶起話題的不分區立委「落選人」、排名第14的王義川，以及此次參選新北市第8選區敗北的吳崢皆被點名。

許立明日前請辭獲准，雖強調非因為民進黨立委選舉不佳，而是他當初接下祕書長一職，就有表態只做一年、黨主席賴清德公開對許立明表示「國家需要你，留下想像空間」；但不可諱言，黨內對此次綠委選舉結果不滿、認為黨機器操盤老套、無法吸引年輕人確有批判，使得選後黨部相關人事改組備受矚目。

據《ETtoday新聞雲》今（22）日報導，有民進黨黨內人士透露，賴清德盼透過選後調整中央黨部人事，為黨中央注入新血，吳崢、王義川皆被點名。據報導，吳崢屬於年輕世代，未來可發揮空戰力量，王義川則因在選舉期間展現了空戰與陸戰戰力，未來也可能藉其才能，活化議題。