高雄在此次2024區域立委選戰中「8席全壘打」，高雄市長陳其邁輔選有功，被外界認為是民進黨英系的下個共主，甚至英系有可能轉為「邁盟」。對此，陳其邁21日參加黃色小鴨冬日遊樂園活動預告會時，逗趣指者頭上的小鴨帽回應「我們是鴨系！」，隨後他也強調，自知能力有限，現階段就是專心把市長的工作做好。

面對媒體問及現在有人討論民進黨派系中的「英系」可能轉型為「邁盟」，陳其邁回應「我們是鴨系！」，以逗趣的方式回應此問題。陳其邁強調，他在高雄就是專心市政，除了有短暫時間臨危受命接任民進黨代理當主席外，他幾乎把所有的精力都放在高雄。

陳其邁指出，他了解自己的能力有限，只能專心做好1件事情，目前就是把市長的工作做好，這是他最重要的工作，也是市民的期待。而現在他對台北的政治生態已經十分生疏，也不清楚現在到底變成什麼樣子。

陳其邁認為，這次民進黨立委的選舉並不如人意，這個部分大家也要謙虛反省、不斷改進，來符合民眾的期待。不管選舉結果如何，他覺得最重要的是大家好好檢討再出發，派系並不是最主要思考的地方，不然，都還沒檢討，派系就在那邊攪和來攪和去，他覺得不好。