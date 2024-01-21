高雄市龍華國小、林園國小及七賢國中等校學生代表台灣參加「2023澳洲世界機器人競賽」、「RoboRave國際機器人大賽」與「2023 WRO國際奧林匹亞機器人世界賽」榮獲佳績，高雄市教育局長謝文斌特別表揚龍華國小及林園國小，頒發獲獎學生獎學金，並期勉學子持續努力，再創佳績。

龍華國小等校學生赴澳洲昆士蘭參加「2023澳洲世界機器人競賽」，與132名國外選手於「循線競賽」、「障礙挑戰」、「相撲賽」、「學生科技創新發表」及「Python程式設計」5個項目同場競技，榮獲5面金牌、3面銀牌、4面銅牌。

林園國小去年4月代表台灣赴美國休士頓參加「FIRST機器人世界冠軍賽」後，於11月與文府國小等校學生赴日本加賀參加「RoboRave國際機器人賽」，與來自日本、中國、澳門、新加坡等176支隊伍與賽同場競技，榮獲2面金牌、1面銀牌、1面銅牌、3隊進入8強。

另七賢國中等校學生也於11月代表台灣赴巴拿馬參加「2023 WRO國際奧林匹亞機器人世界賽」，亦榮獲國中組及國小組第六名佳績。

謝文斌局長恭喜及勉勵代表高雄市、代表台灣到國外參加機器人競賽的同學，特別在學期未到學校，頒發獎學金給赴外參賽的學生，也勉勵同學持續努力練習，再創佳績。

謝文斌局長也說，教育局重視科技教育、程式教育及數位學習的推動，已發展AI機器人教學課程及辦理各項研習、競賽活動，期待透過機器人模組教學及結合數位載具等多元方式，培養學生高層次運算思維及問題解決能力。