展店方面，目前丁丁藥局全台共有92家分店，為了擴大營運綜效，2024年也預計再開新的門市。但由於該公司門市多屬中大型規模的連鎖藥局，因此在展店速度上無法像一般中小型通路可以快速擴張。但諾貝兒一直以來憑藉著豐富的經驗，精準掌握客戶流量與目標市場，不以急速擴張為訴求，而是以穩紮穩打的方式，讓每一家店的效益發揮到最大。

在加強人才培育上，藥師公會全聯會統計，雖然目前執業藥師有33713人，但光是疫情這3年間，社區藥局就增加1000多家，加上藥學系學制更動，因此出現藥師短缺且斷層的狀況。而對於連鎖藥局而言，展店並不是有地、有產品就好，還需要有專業藥師執業，因此市場上從醫院到社區藥局紛紛出現缺人的現象。有鑑於此，諾貝兒也向下扎根，與嘉南藥理科技大學、大仁藥理科技大學等學校合作，藉由增加實習機會留才，吸引更多畢業生加入丁丁連鎖藥局的團隊。

同時，諾貝兒二十多年來不間斷用心提供完善的在職訓練，每月持續的教育訓練，不僅讓新進藥師、員工可以有充分技能，也能讓資深藥師、員工充實新的專業知識，強化消費者的信任以及黏著度。

強化成人保健及照護商品部分，疫情過後，健康意識提高，人們更關注自身健康，並開始更加重視預防和維護健康的方法，促使民眾購買成人保健品，以提升免疫力、增加抵抗力或改善特定健康問題。根據財團法人食品工業發展研究所ITIS團隊擴大估算整體產業鏈的產值，2021年台灣保健食品市場規模已達1608億元、2022年預估可達1708億元，相較於疫情前2019年的1435億元成長了19%。國發會也指出，台灣在2018年65歲以上人口已佔總人口數的14.6%，正式進入高齡化社會，更預估到2025年就會超過20%，進入超高齡化社會，照護器材需求將持續攀升；也因此，不論是成人保健食品、成人紙尿布、輔具等產品市場潛力皆相當可觀，可望成為諾貝兒未來相當重要的成長動能。