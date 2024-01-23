民進黨團今舉行共識營，邀集新任立委參與、29日舉行黨團會議，總統當選人賴清德親自到場主持會議，賴10點到場，立法院長游錫堃、民進黨團總召柯建銘在門口迎接，3人皆面帶微笑握手互動，面對記者提問立法院正副龍頭選舉、怎麼看藍營韓江配，三人皆未回應。

民進黨團今共識營，將討論如何迎接未來「三黨不過半」的挑戰，準總統出席也創下首例，展現賴對未來國會的重視，今日出席的立委有柯建銘、游錫堃、洪申翰、陳冠廷、吳沛憶、徐富癸、陳俊宇、陳培瑜、李柏毅、郭昱晴、陳俊宇、張雅琳、林月琴等人。

新科立委郭昱晴表示，儘量努力還在學習，要學習的地方還有很多；新科立委陳俊宇表示，賴清德總統不管是在國防、外交都有獨到的面向，未來希望在這方面能夠多聽取總統意見，希望能爭取宜蘭相關的建設。

對於三黨不過半情勢，陳俊宇指出，今天到立法院是聽取各方意見，黨內在國會情勢是三黨不過半，希望民進黨可以更團結，會討論出一致性的方式；針對是否可以綠白合，陳俊宇說，只要是對台灣好而且大家有志一同的，任何方式他都能認同。

陳冠廷強調，綠營有共識營相信推出人選是最好的人選，至於國民黨要提出誰，就要接受全民的公評。

至於未來委員會選擇，陳冠宇強調，能夠選擇的委員會還是要依照專長，個人過去是在外交上有花心思，嘉義縣跟農業政策相關也可以，外交國防也不排除。

另外，新科立委沈伯洋表示，希望透過共識營先討論接下來4年往什麼方向努力，自己還不知道會到什麼委員會，比較重要的是如何分配，應該是所有政策都該考慮。