中共中央對外聯絡部部長劉建超最近外交活動頻繁，24日在北京會見印度駐中國大使羅國棟，並指中方願與印方推動兩國關係早日重回「健康穩定發展軌道」。美國《華爾街日報》引述華府官員消息報導，指已獲中方「告知」，將由劉建超接任中國外長一職。

報導指出，去年夏天中國前外長秦剛突然被免職，中國國家主席習近平物色繼任人選時，呈報他點閱的名單中，劉建超就是其中之一。

報導又指，從多方面分析，劉建超是個不尋常的選項，他進入外交圈前曾是傳譯，目前主責中聯部，專責與越南和北韓等國家，建構政黨外交的關係，較少與美國打交道。

而且劉建超過去還是中國國家預防腐敗局副局長、中共中央紀委國際合作局局長，上述反腐機構任職的經歷，在中國外交體系當中相當罕見。

知情的消息來源透露，但是高層力薦他給習近平正因其完整的黨務經歷，還有經過考核的政治忠誠，這些正是習最看重的特質，因當前中共格外重視黨的監管與國安。

消息來源說，於是中國最高領導人決定率先試試劉建超的能耐，重中之重就是要強化他應對中國主要地緣政治競爭對手美國的經驗，而王毅去年7月再任外長的決策，則是權宜之計。

消息來源透露，經歷過去年秋天在北京接待美國國會訪問團等吃重的外交任務後，很可能今年3月中國召開兩會期間，劉建超將獲任命為外長。

對於上述消息，中國外交部並未回覆《華爾街日報》的詢問。

然而知情的消息來源說，本月稍早北京指派劉建超訪問紐約、華府與舊金山，以加強他對美政策和商界的閱歷，就是替他的任命預先準備。

劉建超訪美，他同時致力於延續習近平緩和美中緊張關係的措施，並捍衛中國的外交政策，包括對台灣和維護國安議題的立場，以及斥資可觀的跨國基建計劃一帶一路倡議。

一名美方官員說：「基本上中方這是在告知我們，他（劉建超）將是下任外長，他們說：『他將承擔重任』。」

而外界視劉建超為沒有戰狼味的外交官，他9日訪紐約外交關係協會（CFR）期間發表演說更澄清，中國絕無任何形式的「戰狼外交」。