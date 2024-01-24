大陸24日正式與諾魯復交。大陸外長王毅在北京與諾魯外長安格明（Lionel Aingimea）簽署復交公報後共同會見記者。王毅稱，中諾復交再次向世界昭示，「堅持一個中國原則是不可阻擋的歷史大勢」，並指現在還有極少數國家與台灣維持邦交關係，這種做法構成對中國國家主權的侵害，「遲早要加以糾正」。

據大陸外交部網站，王毅說，9天前，諾魯內閣會議作出與「台灣地區」斷交、同中國復交的政治決斷，這是諾魯政府獨立自主作出的政治決斷，中方對此表示讚賞和歡迎。

王毅表示，中方歷來主張國家無論大小、強弱、貧富一律平等，都是國際社會的重要一員；將秉持和平共處五項原則與諾魯平等相待，支持諾魯走符合本國國情、由人民自主選擇的發展道路；期待與諾魯共同努力，深化政治互信，推進互利合作，增進人民友誼，推動中諾關係不斷邁上新台階。

王毅稱，「中諾復交再次向世界昭示，堅持一個中國原則是不可阻擋的歷史大勢。世界上絕大多數國家都接受一個中國原則，都承認中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。無論台灣島內形勢如何變化，台灣是中國領土一部分的歷史和法理事實不會改變，國土不可分、民族不可散的中華文明特性不會改變，支持中國維護國家主權和領土完整的國際共識不會改變，台灣必然回歸、中國必將統一的歷史進程不會改變。」

王毅說，「現在還有極少數國家因為各種原因與台灣地區維持著所謂邦交關係。這種做法不僅違背自身國家和人民的利益，違背聯大2758號決議，也構成了對中國國家主權的侵害，遲早要加以糾正。」

王毅指出，中方敦促這些國家認清時代潮流，把握歷史機遇，履行國際法義務，與國際社會站在一起，向歷史正確看齊。「友好不分先後，中方願在一個中國原則基礎上開啟與這些國家關係新的篇章。」