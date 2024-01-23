英國上議院以 214 票對 171 票的比數，推遲批准英國與盧安達簽署的移民安置條約，直到政府能夠證明盧安達對於那些尋求庇護者來說，是一個安全的國家。

這非常罕見，上議院在過去100年以來並沒有明顯作用，但是這項俗稱「盧安達庇護計劃」的法案，實在爭議太大。

英國國會分成上議院與下議院兩個系統，上議院的歷史非常古老，14世紀就已出現，成員是封建時期的領主、貴族與神職人員。不過隨著莊園制度的消失，世襲貴族也僅剩頭銜而已，平民選出的下議院在往後的歷史中逐漸重要，上議院的權責就持續衰退，目前也僅有法案推遲之權，但也極少發生。

但盧安達庇護計劃就使上議院出現明顯的動作，原因在於該計劃主張「被英國認定為非法移民或尋求庇護者的人士，將被安置到盧安達，他們獲得盧安達的身分，卻不被允許返回英國尋求庇護」。

長年以來，一直有相當多的非法移民，試圖進入英國，其間發生不少悲劇，包括人蛇集團的犯罪，非法移民運輸過程的死亡，偷渡者的溺亡等等，使得2022年，前英國首相強生(Boris Johnson)提出盧安達安置計劃，將非法移民與尋求庇護者，送到非洲的盧安達安置。

然而，當年 6 月，歐洲人權法院 (ECHR)嚴肅表示「庇護者將面臨不可逆轉的風險」，這架英國飛往盧安達的安置航班被迫叫停。

到了蘇納克(Rishi Sunak)執政後，他再次提出該計畫，但是在保守黨內的共識還是相當薄弱，一些保守黨議員威脅要投票反對，理由是該立法不夠嚴謹，無法應對法律挑戰；然而，蘇納克還是成功說服了多數議員，下議院在星期三以微弱優勢，通過了該法案。

蘇納克表示，他希望在幾個月內開始驅逐非法移民，以履行他「阻止船隻」載著尋求庇護者穿越英吉利海峽的承諾。然而，先不論盧安達是否安全，把安置者送到盧安達，而且不許他們再前往英國尋求庇護，該法案明顯侵害了人權宣言，此宣言提到「人有追求自由與幸福的權力」。

上議院沒有議案的否決權，也不能無限期地阻止法案，最多只可將立法推遲一年。