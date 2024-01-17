退役英國足球員喬伊巴頓。（美聯社資料照）

退役足球女將阿魯科（Eniola Aluko）最近在英國足壇引起爭議，另一位英國退役足球員喬伊巴頓（Joey Barton）因為公開批評阿魯科，居然導致阿魯科「心生恐懼」而逃離英國。阿魯科指控巴頓是個種族歧視者（阿魯科是黑人）與性別歧視者。

「我是人，我很樂意承認，我這一整個星期都非常害怕，我在周末之前都不敢出門。網路霸凌是很嚴重的事，直接危及你的人身安全與現實生活裡的安全感。這個星期我感覺受威脅了，我感覺有些不好的事要發生在我身上。我希望大家明白仇恨言論的衝擊，包括種族歧視、性別歧視，對我們所有女性運動員的仇視。」

阿魯科、沃德（Lucy Ward）兩位女性在ITV擔任英格蘭足總盃的解說員，引來了喬伊巴頓的批評。巴頓不喜歡在男子賽事聽到女人講評，他在X平台發文：「（阿魯科）她憑什麼談論男子足球，她連球都踢不好。」巴頓比喻這兩個女人就像足球界的連環殺人犯韋斯特夫婦（Fred and Rose West）。

ITV公開聲援阿魯科與沃德，嚴詞譴責巴頓的荒謬言論，呼籲「足球是屬於每一個人的。」英國體育部長安德魯（Stuart Andrew）表示要向網路平台公司施壓，讓他們對這類言論做出更適切的規範。喬伊巴頓過去就有仇恨言論的不良紀錄，英國網友認為巴頓口無遮攔，同時覺得阿魯科小題大作，「巴頓是個傻子，但她有必要為了一句網路評論而逃離這國家？」