盛傳哈利梅根拿已故女王的私密暱稱「莉莉貝」（Lilibet）來為女兒取名，令女王不快。

已故女王的好些孫女和曾孫女都引以為豪地拿「伊麗莎白」（Elizabeth）當中間名，好向這位家族敬愛的大家長致敬。

然而，綜合外電報導，王室特派員英格莉許（Rebecca English）說，哈利和梅根卻更進一步，把寶貝女兒取名為「莉莉貝」（Lilibet），但這卻是女王很私密的暱稱，只有至親好友才會用來稱呼她。

據說女王很氣哈利夫婦的決定，甚至告訴幕僚：「我既不擁有宮殿，也不擁有這些畫作，而我唯一擁有的，就是自己的名字，如今他們也奪走了。」無論如何，起碼在這件事上，哈利和梅根應該不會故意要傷她的心。

英格莉許指出，哈利夫妻遠離英國，住在加州豪宅，或許壓根就沒想到，這會冒犯女王。但據可靠消息人士說，女王的確覺得深受冒犯。

王室專家哈德曼（Robert Hardman）在查爾斯三世的新傳記中爆料，已故女王的1名幕僚告訴他，在哈利和梅根公開說，要是沒有女王「支持」，他們不會使用她的私密暱稱後，她表現出前所未見的憤怒。

文章來源：Prince Harry and Meghan Markle's Baby Name Left Queen Furious
文章來源：Insiders reveal how the Queen was so upset by Harry and Meghan's Lilibet decision that she told aides 'the only thing I own is my name. And now they've taken that': The Royal row that troubled Her Majesty in twilight of her reign
文章來源：Queen Elizabeth Felt Harry and Meghan Had ‘Taken’ Her Name, Aides Said

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