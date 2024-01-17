已故女王的好些孫女和曾孫女都引以為豪地拿「伊麗莎白」（Elizabeth）當中間名，好向這位家族敬愛的大家長致敬。
然而，綜合外電報導，王室特派員英格莉許（Rebecca English）說，哈利和梅根卻更進一步，把寶貝女兒取名為「莉莉貝」（Lilibet），但這卻是女王很私密的暱稱，只有至親好友才會用來稱呼她。
據說女王很氣哈利夫婦的決定，甚至告訴幕僚：「我既不擁有宮殿，也不擁有這些畫作，而我唯一擁有的，就是自己的名字，如今他們也奪走了。」無論如何，起碼在這件事上，哈利和梅根應該不會故意要傷她的心。
英格莉許指出，哈利夫妻遠離英國，住在加州豪宅，或許壓根就沒想到，這會冒犯女王。但據可靠消息人士說，女王的確覺得深受冒犯。
王室專家哈德曼（Robert Hardman）在查爾斯三世的新傳記中爆料，已故女王的1名幕僚告訴他，在哈利和梅根公開說，要是沒有女王「支持」，他們不會使用她的私密暱稱後，她表現出前所未見的憤怒。
文章來源：Insiders reveal how the Queen was so upset by Harry and Meghan's Lilibet decision that she told aides 'the only thing I own is my name. And now they've taken that': The Royal row that troubled Her Majesty in twilight of her reign
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