Darren邱凱偉、王以路、王晴及李唯楓近日在緯來《女王大人》分享「鋼鐵直男讓女生氣到吐血的NG行為」。邱凱偉說，有次提前收工回家洗衣服，曬衣服時發現家裡多了好多件漂亮內衣晾掛著，他以為是太太新買的，沒想到太太插腰沒好氣的向他表示自己早就穿過多次。

邱凱偉不好意思地說，男生在恩愛的時候燈光昏暗，加上很快就脫掉，有些可能還被自己扯破，根本不會在意太太的內衣款式。而他此舉，也被現場嘉賓吐槽超級直男，不懂得浪漫。

他與太太交往超過16年，加上結婚也快9年，但卻沒有給太太一個正式的求婚，因為他始終覺得婚後相處過日子才是最重要，但沒求婚這件事一直被太太唸，他才意識到這件事很重要，也計畫之後要補給太太一個求婚儀式，「不然會被唸一輩子」。

王以路則有次睡醒發現身體完全動不了，有如被電到般打冷顫，嚇得她渾身起雞皮疙瘩，趕緊出聲大喊老公，等到老公進到房間把王以路扶起來，被嚇壞的王以路哭說：「我覺得我剛剛被鬼壓床，超害怕的」，還要老公抱抱她，沒想到老公抱著王以路後，竟壓低聲音故意捉弄她說：「我就是剛剛那個鬼」，嚇得她當場崩潰大哭。

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