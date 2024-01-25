富達國際預期2024龍年，中國經濟將在結構持續轉型同時，延續反彈回升的週期。儘管房地產等部分產業面臨結構性轉變的逆風，但中國政府適時推出有力的政策應對，抵銷了部分經濟下行風險。中國經濟也穩步邁向正常化及再平衡。

劉培乾表示：鑒於中國政府持續面對和解決長期經濟結構性問題，富達對2024龍年中國經濟基本情境預測為穩定可控，GDP國內生產毛額增長可望穩定處於4%-5%。隨著經濟週期性復甦動能增強，預期中國不會出現通縮，且通膨壓力將保持溫和，CPI消費者物價指數將低於預估的3%。同時，預期2024年政策力道將繼續逐步加強，更多財政政策出台有望刺激內需。

富達國際專有的在地經濟活動追蹤系統顯示，疫後中國經濟呈「雙軌」增長形態，服務業和工業引領經濟增長，房地產業則反向拖累增長，反映中國政府致力推動經濟朝「高品質增長」，而非不惜一切代價追求數字上的經濟增長目標。

劉培乾指出：消費方面，富達預期服務消費的比重將擴大，有別以商品消費驅動的舊經濟模式，旅遊業和服務業復甦是過去數季亮點。隨著低基期效應消退，今年經濟增長可能正常化，但富達預期消費，特別是服務消費，將成為未來數年中國經濟增長主要動力之一。以澳門博弈業為例，2023年強勁復甦，博弈總收益並在去年12月恢復至接近190億澳門元，與疫前230億澳門元水準相差不遠。

投資方面，固定資產投資的增幅溫和而穩定，製造業與房地產投資則呈兩極化，製造業投資依然強勁，房地產投資顯著疲弱。

中國已將經濟發展重心由城市化投資，轉向更有效利用現有基建設施。2000年代初期，城市化投資以房地產和基建為主，包括興建住宅大廈、物流中心、公路、鐵路和橋樑等，如今經濟的新發展重心，為促進製造業升級和建設「新」基建設施，如5G網路、電動車充電設施和創新中心等。隨著中國經濟發展步入下一階段，全新投資形態將促進更可持續的經濟增長，使更多家庭得以躋身中高收入階層。

貿易方面，疫情引發結構性轉變，使中國出口面臨全球需求疲弱的逆風。隨著中國正超越德國、日本、韓國和美國，成為第一大汽車出口國，價值鏈升級已看到顯著改變。同時，刺激經濟政策支持內需提升，亦使進口溫和復甦。