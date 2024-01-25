宜特2023年12月自結合併營收3.24億元，月增達10.35％、年減2.63％，回升至近半年高、改寫同期次高。第四季合併營收9.24億元，雖季減0.95％、年減5.86％，降至近1年半低，仍創同期次高。全年合併營收38.11億元、年增1.84％，連4年改寫新高。

宜特營運自去年第三季起降溫，公司先前應邀召開法說時說明，除了子公司營運受市況部分影響外，主因本業9、10月接單動能下滑，癥結在於一個專案尚未完成驗證，預期第四季營收將與第三季相當，不會相差太多，實際表現符合預期。

觀察宜特去年前三季營收來源，可靠度驗證（RA）約占48％，故障分析（FA）、材料分析（MA）及其他52％，兩者大致貢獻各半。展望後市，雖然去年下半年營運呈現暫時休息打底狀態，但宜特對今年展望仍樂觀看待，預期可望「先蹲後跳」，不須太過疑慮。

宜特表示，先進製程、先進封裝、車用電子、5G、高速運算（HPC）、AI等趨勢持續帶動MA、FA、RA需求。晶片大廠的研發步伐持續推進，加上市場對品質要求不斷提高，整個供應鏈對驗證分析需求的持續增加，皆有助於挹注宜特後續營收。

此外，宜特持股81％的晶圓薄化子公司宜錦已於去年11月宣布將換股吸收合併持股61％的封測子公司創量，主要希望能快速整合資源、降低成本費用。公司預期勢必會資遣部分員工，且產業大環境市況仍不佳，預期上下游整併還需要2季時間磨合調整。

宜特表示，半導體產業庫存調整狀況仍眾說紛紜，目前客戶認為首季持續調整庫存、第二季仍曖昧不明。預期由於成本費用下降，子公司上半年整體表現會略好一些，整併效益要到下半年才會顯現，希望子公司在2025年全年能繳出獲利成績單。