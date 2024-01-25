凱基實質收息多重資產基金經理人葉菀婷表示，景氣低度成長階段，基礎建設與REITs產業獲利能見度高，加上股價基期相對較低，實質資產相對具投資吸引力。目前市場普遍預期2024年聯準會將啟動降息，但左右核心通膨的住房成本呈現僵固性，使通膨下降緩慢；配置受惠於高利率環境的實質資產可以多一層防護，可趁降息開始前、市場震盪之際逢低分批布局。

回顧2000年以來美國聯準會停止升息後的各類資產平均報酬率，可以發現停止升息後3個月，基礎建設上漲9%，不動產上漲14%，皆高於全球股票的7.9%；停止升息後6個月，基礎建設漲幅提高到雙位數的16.3%，不動產漲幅拉高到17.6%，全球股票則有7.1%漲幅；停止升息後1年，基礎建設繳出22.8%漲幅，不動產也有18.9%漲幅，全球股票漲幅則達10.9%(表)，顯見升息終止後，基礎建設及不動產表現優於一般股債的機率高。

葉菀婷指出，基礎建設轉型紅利發酵，企業營運效率改善及投資金額增加，將使基礎建設部分次產業吸引力持續提升，例如能源中游產業轉型逐步到位，2020年後，企業的營業現金流超越資本支出與配發現金股利的支出總和，企業淨現金流由負翻正，穩收前幾年大幅資本支出所產生的成果。轉型紅利同樣在美國貨運鐵路業上演，在營運效率持續改善下，美國貨運鐵路業現金流持續增長，從2012年的7.98億美元成長到2022年的45.84億美元，10年間複合年增率達19%。

另一方面，REITs因具備租金持續成長、高股息與後續投資潛力可期等三大利基，可望成為市場矚目的焦點。葉菀婷進一步說明，整體REITs 2023年第三季出租率達95%，高於歷史均值的93.8%，顯示截至2023年第三季，美國整體REITs出租率仍穩定維持在相對高檔，也反映出市場上租用需求持續暢旺。在AI、高齡化等長線趨勢助攻，加上短線受惠供應斷鏈危機刺激需求，資料中心、銀髮宅、工業物流等REITs次產業可望獲得剛性需求支撐。