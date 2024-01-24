國民黨中常會今通過第21屆第2任中央常務委員選舉作業細則及海外、大陸地區黨代表通訊投票實施要點草案，預定於3月9日舉行中常委選舉。國民黨發言人楊智伃指出，有部分中常委提出希望多幾席青年保障名額，但這次選舉的細節跟時程已經訂定，黨主席朱立倫承諾未來可再討論修改。

根據第21屆第2任中央常務委員選舉作業時程，預定於2月1日至2月2日領表、登記；2月6日前通過候選人資格審查及選舉人名單；2月24日至3月8日為候選人競選活動期間；3月9日舉行中常委選舉投開票；3月12日前公告當選名單。

楊智伃表示，今天中常會上討論2大議題，包含通過提名不分區立委韓國瑜搭檔立委江啟臣競選國會正副院長，以及第21屆第2任中央常務委員選舉作業與時程細節，此次中常委選舉的公告將會在26日提出，2月1日、2日領表，3月9日投開票。

楊智伃指出，中常委有針對青年保障、優惠名額提出討論及意見，希望能有更多年輕人進入黨中央決策圈，但此次細節與時程已經出爐，朱立倫表示也許下一次中常委選舉時可以再討論。

對於民眾黨主席柯文哲鬆口表示會支持「韓江配」，卻遭民眾黨發言人陳智菡駁斥，楊智伃強調，國民黨希望看到在野團結，會持續堅持走自己的路、走正確的路，所以今天才會提名「韓江配」競選國會正副院長，不希望讓外界有見縫插針的可能性。