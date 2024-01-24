2024大選傳出多起選務瑕疵，民眾黨不分區立委當選人黃珊珊、陳昭姿、黃國昌今（24）日召開記者會，公布諸多選務瑕疵，並倡議推動「不在籍投票」，批民進黨打假球，民眾黨團將在2月1日新會期把不在籍投票列為優先法案，呼籲民進黨別再杯葛。

黃珊珊表示，民眾黨監票部隊大約有1萬多人，在開票當下反映一些狀況，有爭議的部分會正式函文檢舉。她揭露，六大爭議包含「領票數與總得票總數不符」、「未於開票前公佈領票數」、「先整票再唱票，未依規定逐張取出唱票」、「投開票報告表填寫疏漏或記載不實」、「開票可錄影卻遭選務人員制止並試圖驅逐」、「票匭底部無封條」。

黃國昌表示，相關爭議也反映，不在籍投票勢在必行，有很多人因為制度不完善，被迫犧牲重要權利，非常多國家已實施電子投票，但台灣沒有，廣受外媒關注。台灣科技在國際上佔有一席之地，但為什麼搞了這麼久的投票制度，還是有非常多公民沒有得到實質保障，是不是對民進黨政府來說政治利益大於民主價值，否則過去執政這8年為什麼遲遲沒有推動，甚至不斷阻擋？

黃國昌指出，政府施政不管是基於私心還是出於行政怠惰，造成人民參政權的剝奪是大事，幫助這些因現實因素、制度缺失，而沒有辦法行使投票權的公民，是政府無法迴避的責任，民進黨政府不做，民眾黨來做。目前行政院提出《公民投票不在籍投票法》草案，只針對公投法，且只限定開放其中的移轉投票部分，以公投起家的民進黨，執政掌握國會多數後，閹割台灣民眾投票的權利，把過去批評的鳥籠公投法變得更鳥籠，這是最大的諷刺。

黃國昌表示，對於不在籍投票，民進黨打假球、做樣子，是放在公民投票裡面提出的一個草案，對選舉權完全提都不敢提，因此民眾黨立法院黨團將在2月1日新會期把不在籍投票列為優先法案，希望民進黨不要再杯葛，不要再犧牲因工作、受教育、離開家鄉到另一個縣市的人民，憑什麼他們要請假和搶車票，否則就不能行使投票權，這不是民主法治國家該出現的現象。

民眾黨團指出，藍綠必須放下政治算計，立即著手推動選務改革，杜絕日後投開票流程可能的瑕疵，並在確保資安的情況下，分為短、中、長期計畫，加速推動不在籍投票，短期內加速公投的通訊投票、移轉投票、特別投票所投票的立法；中期加速國境內的總統副總統選舉通訊投票、移轉投票及特別投票所投票的立法；長期計畫則是在解決資安疑慮後，開放所有選舉的網路投票，讓更多民眾權益受到保障、台灣民主越來越進步。