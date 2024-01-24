民眾黨發言人陳智菡22日在節目《新聞面對面》提到，一個很重要的根本事實，現在立法院是三黨不過半，「未來可能發生一個事情，行政院長的任命，沒有經過多數同意的話，未來也有可能被倒閣」。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉指出，白營的「倒閣說」不是講給一般人聽的，而是說給小草、未來的首投族聽的。

主持人劉寶傑昨（23）日在節目《關鍵時刻》指出，「白營口氣很大，第一個立法院長誰決定的？我們民眾黨決定的；閣揆也要看看我們的看法。」

吳子嘉則狠批，8席立委公開在電視面前講倒閣，是對中華民國憲法搞不清楚，非常不懂政治，民眾黨一直在出醜。不過吳子嘉也強調，民眾黨這批人力氣其大、面積其廣，膽大包天，對於外界的嘲笑絲毫不以為意，「因為說出來的這些話不是講給一般人聽的，是講給小草聽的」。

此外，吳子嘉還強調，柯文哲是在算4年後的首投族，提出來的倡議是講給未來4年後、8年後的80萬名首投族聽的，「現在這群人崇拜小姐姐，小姐姐真有學問，院長是民眾黨決定的，他們宣傳不是為了現在，目標是完全不同頻道、不同對象，是講給高中生聽的。」

另一位來賓張禹宣也補充，倒閣哪有8席少數黨在提的，這假定前提就是把國民黨當小弟。張禹宣還指出，一般法律提案要15個委員，民眾黨都湊不出來了；退而求其次，立院形式的提案要10個立委也不行，倒閣案這種重大案件更不可能。