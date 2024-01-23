新一屆立法院正副院長選舉，國民黨準立委韓國瑜與立委江啟臣共組「韓江配」角逐國會龍頭，立委傅崐萁也表態全力支持，泛藍陣營54席統一戰線，局勢暫時穩定。對於可能變數，媒體人黃揚明說重話，跑票不只是背叛國民黨，還是背叛韓國瑜，等於是拿未來的政治生命來出賣，應該不會有人這樣做，但國民黨中央有掌握誰被綠營接觸，就要趕快化解、固票。

國民黨立法院龍頭之爭，在22日的新科立委座談會上出現戲劇性讓步，原先表態要競逐國會領袖的國民黨立委傅崐萁，突拉起韓國瑜、江啟臣的手，並喊話支持「韓江配」，讓國民黨再現團結情勢。韓、江二人也爭取無黨籍立委高金素梅及陳超明支持，對韓國瑜拿下立院龍頭寶座也更有利。

媒體人黃揚明23日在政論節目《大新聞大爆卦》分析，現在選情相對單純，「敵人就是自己」，有媒體披露兩位國民黨立委被接觸，國民黨中央有掌握就要趕快去化解。如果成為國會最大黨還跑票，支持者會更憤怒，這對藍營會很傷。

黃揚明也說重話，「跑票不只是背叛國民黨，是背叛韓國瑜」，這不得了，讓韓國瑜無法當上立法院長，未來在藍軍沒有辦法立足，這等於是拿政治生命來出賣。目前應該不至於有人做到這種程度，但黨中央有掌握就趕快溝通，54票一票都不少是國民黨最重要的成績。

黃揚明坦言，國民黨亮票、監票做到最好，也只能擋住99%的跑票可能性，如果最後那1%就是已經談好、一定會跑票，作為在野黨籌碼真的很少，就只能看良心。尤其民進黨團總召柯建銘老奸巨猾、縱橫立法院十屆，一定知道國民黨那些人可以接觸、打探、對黨中央不滿。

黃揚明指出，目前藍綠是54票(52+2)票對上51票，若被綠營挖走兩票，就會是52對53，這是民進黨最好的劇本，目前在藍綠都沒有把算盤打在民眾黨頭上，那就看國民黨會不會被裂解。