2024總統暨立委選戰本月13日落幕，國會席次由高到低分別為國民黨52席、民進黨51席、民眾黨8席，另有無黨籍2席，而總統則由民進黨賴清德當選，取得執政權。由於立院三大黨皆不過半，是否應成立「聯合內閣」納入多數民意成為話題。而根據《台灣民意基金會》今（23）日公布最新民調可以看到，「同意」籌組聯合內閣有59.4%的人支持。對此，前立委林濁水23日就表示，「59.4%同意聯合內閣，民意太強大了」，引發討論。

《台灣民意基金會》提出民調題目，詢問「是否同意國會三黨不過半的情況下，為求政局穩定，應該籌組聯合內閣？」結果顯示，「同意」高達59.4%、「不同意」為21.6%、「沒意見」為12.8%、剩下「不知道」則占6.2%。

而在上述「同意」的59.4%中，有17.5%為「非常同意」、41.9%為「還算同意」；「一點也不同意」占6.0%、「不太同意」則占15.6%。

林濁水23日在臉書上表示，「59.4%同意聯合內閣，民意太強大了」，林濁水接著說，「但是現實上既受憲政體制限制又不符合三黨的意願，看不到他會出現」。最後林濁水也認為，「所以中華民國憲法縱使不說他是災難，但是必須承認他大有問題」。

上述民調訪問對象為二十歲以上成年人，以市話、手機隨機抽樣，訪問日期113年1月15日至17日有效樣本，1,083 人(市話完成 759 份、手機完成 324 份)抽樣誤差:在 95%的信心水準下,約 ± 2.98 個百分點。