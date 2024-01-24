新國會將在2月1日舉行正副院長選舉，從有意參選轉變為力挺韓江配的國民黨立委傅崐萁，近日在專訪中回憶起過去跟民眾黨主席柯文哲交往的經歷，還提到曾和柯在花蓮用公杯喝酒，直言當時都讓對方喝傻眼了。

傅崐萁22日在節目《關我什麼事》提到，過去韓國瑜在北農的時候，發生問題自己都全力支持，包括跟柯文哲協調，因為當時民進黨新潮流要爭取經營權，掌握全國農會，柯是一個關鍵，自己當下和柯商議時直接和對方說，民進黨2018年一定會推派人出來競爭台北市長。傅崐萁回憶起當時情況，直言柯文哲是一個滿率性的人，不會設局引人入彀。

此外，傅崐萁還稱，柯文哲過往曾經帶著妻子陳佩琪、多名北市局處首長到花蓮取經訪問，傅笑談，「柯文哲一生，唯一有人請他喝酒，第一杯就是用大的龍鳳杯、公杯，裡面裝了純的威士忌，我敬他，他就乾了」。

傅崐萁補充，自己當初用的桌子是台灣最大的，第一杯酒花蓮縣政府同仁全都一起敬台北市政府團隊，傅說，當時北市府局處首長就像劉姥姥進大觀園，連柯文哲都傻眼，說出「是要我喝這杯（指公杯）喔」，然後才辛苦把整杯酒喝完。

「讓柯文哲體會一下東台灣的熱情」，傅崐萁表示，柯文哲在第一杯喝完後，第二個公杯馬上又上來，北市府團隊都跑過來想要幫忙喝，傅當下就說，「要喝我每個人送兩瓶」，結果當下這群人都跑回去了。

不過傅崐萁最後也強調，柯文哲身為外科醫生還是很厲害的，敬完酒後，當天晚上唱歌跳舞、賓主盡歡，並且有聊天、溝通，「我還是覺得他是一個好朋友」。

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