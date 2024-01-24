民眾黨在2024立委選舉贏得8席，但由於黨主席柯文哲並無公職，未來與在立院擁有話語權的準立委黃珊珊互動引發關注，《美麗島電子報》董事長吳子嘉更斷言，柯、黃在5月20日之前一定翻臉。

吳子嘉昨（23）日在節目《關鍵時刻》指出，柯文哲4年後還有300萬票是事實，而黃珊珊手上只有0票，柯不可能忍受民眾黨在立法院的表現像笨蛋；吳認為民眾黨上屆在立院有5席，但給人的印象不多，因此在2個會期後，柯可能就會對這屆白委沒耐心了。

此外，吳子嘉還強調，「柯文哲只重視一個事情，就是個人的流量，什麼都不管，流量最重要，一但沒有流量、沒有人採訪就會翻臉，他當然不會去台中找蔡壁如翻臉，只會認為是立法委員沒幹好，到時候誰光芒最大，就是柯文哲翻臉的對象。」

吳子嘉最後斷言，「黃珊珊如果把柯文哲所有光芒搶走，柯P會不跟她翻臉？我敢跟你保證，5月20日之前一定翻臉。」