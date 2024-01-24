2024大選，民眾黨柯文哲總統敗戰，全黨僅有8名不分區立委進入國會，近日則傳出此次在台中立委選戰中表現極佳的蔡壁如將回任該黨中央委員，不過黃珊珊卻稱沒接到此訊息。對此，蔡壁如親自回應，選後柯文哲有找她聊天，沒有提到中央委員的事情，但民眾黨現在有十幾、二十幾個中央委員，這只是一個職位，外界的聯想都大可不必，「中央委員說真的，也是集體決策，那你能做甚麼呢？」

外傳蔡壁如將回任民眾黨中央委員，準立委黃珊珊被問時冷回「沒接到消息」，主席柯文哲卻說主席可以指定，「上週有提出來，至於怎麼做還是要中央委員會討論，再看怎麼處理」。而過去在選戰期間，就曾傳出操盤選舉的黃珊珊跟蔡壁如有心結，不給蔡糧草等說法；而黃珊珊則曾稱蔡壁如是民眾黨重要資產，讓外界對蔡壁如與黃珊珊的關係十分好奇。

蔡壁如23日在政論節目《國民大會》表示，選後外界在民眾黨裡面找戰犯，可能會認為她跟黃珊珊有心結，但大家不要這樣看，過去半年她多在台中海線，「距離產生美感」，選區很鄉下，有時候台北的黨中央做的決策，她也不會知道，打選戰還是自己的事，候選人自己比較重要。

主持人謝曜州追問，高票落選後黃珊珊有來致意嗎？蔡壁如沒有直接回答，只說柯文哲有找她去聊天，不過沒有跟她提到中央委員，只是現在又有傳出消息，「那只是一個職位，現在也有十幾二十席中央委員」，就只是黨員選出黨代表、黨代表選出中央委員。

主持人謝曜州也引述外界稱蔡壁如回任中央委員，「一人之下，萬人之上」、「柯文哲的血滴子2.0」的說法，蔡壁如也無奈說，中央委員只是一個職位，不知道為甚麼外界有這麼多的聯想，「大可不必啦，中央委員說真的，也是集體決策，那你能做甚麼呢？」