立法院2月1日將選正副院長，國民黨確定由韓國瑜、江啟臣搭擋，民進黨則推游錫堃搭檔蔡其昌。媒體人張禹宣強調，民眾黨如果沒有黃國昌，跟綠營還比較好談，但如果黃國昌成天對柯文哲或柯建銘鬼吼鬼叫，會變成掣肘。也傳出民眾黨可能分裂投票，但沒有換到好處，自己分裂有什麼意義？

張禹宣23日在《新聞大白話》節目表示，現在柯文哲面臨到的困境是，你如果轉投向去找民進黨的話，那麻煩大了！民眾黨如果沒有黃國昌的話，搞不好還有得談，萬一黃國昌每天在那邊跟柯建銘喊「太離譜了！」那怎麼辦呢？

「可以合作啊！但柯建銘必須考量一件事情啊！」張禹宣提到，我今天多算你民眾黨8票進來，然後你黃國昌每天在我耳邊鬼吼鬼叫的，不划算！黃國昌會變成一個掣肘的問題。所以現在仔細看，反而變成是一個藍綠對壘的局面。就是說，國民黨不斷在跟柯建銘對話說：你不要來挖，我們緊繃，就54席。而柯建銘也不斷在跟國民黨這邊嘗試說，能不能套一點、套一點？

「而現在傳出一個最新消息，就是說民眾黨有沒有可能會分裂投票？」張禹宣指出，但分裂投票，講白了，兩邊都沒有跟你談，你自己分裂，換不到任何好處，這樣子是有什麼意義呢？