近日廠商布置陸續試燈，有民眾經過拍下絕美花燈，讓民眾開始期待，員林燈會未演先轟動。（員林市公所提供／吳建輝彰化傳真）

今年點燈比較早在2月8日，陪伴鄉親到3月3日，絢爛的燈光照亮整片龍燈公園，精彩活動會陸續公布，民眾可以期待一下。（員林市公所提供／吳建輝彰化傳真）

目前燈飾陸續裝上試燈，絢爛的燈飾點亮整個員林市區，還沒開始已吸引民眾駐足拍照。（員林市公所提供／吳建輝彰化傳真）

農曆年節即將到來，近日寒流來襲增添些許過年氣息，民眾喜迎新年也期待慶元宵活動，彰化縣員林市公所今年燈會將盛大舉辦，除擴大燈區規模外，今年將喚醒沉睡12年的巨龍「龍翔霞蔚」，近日廠商布置陸續試燈，有民眾經過拍下絕美花燈，讓民眾開始期待，員林燈會未演先轟動。

員林燈會近年打響名號，已經成為彰化春節賞燈必走行程，員林燈會暨元宵節活動也開始倒數，將在2月8日點燈，一路陪伴鄉親到3月3日，近日廠商已經進入會場布置，不少經過運動的民眾搶先看，興奮的拿起手機狂拍照。

員林市公所表示，員林燈會近年打響名號，過去號稱全台最長、綿延近1公里的燈籠天幕深受民眾好評，今年同樣也有，目前燈飾陸續裝上試燈，絢爛的燈飾點亮整個員林市區，還沒開始已吸引民眾駐足拍照。

有天幕的地方包括火車站前站，民權街中山路口到民權街光明街口、民權街光明街口到光明街與南昌路口、三民街光復街口到三民街萬年路口，還有龍燈公園西側新生路段也有。

員林市長游振雄表示，今年員林燈會暨元宵節活動，主燈就是「龍翔霞蔚」，將喚醒沉睡了12年的巨龍，隨著龍燈的點亮，也象徵員林將邁向嶄新的篇章，今年點燈比較早在2月8日，陪伴鄉親到3月3日，絢爛的燈光照亮整片龍燈公園，精彩活動會陸續公布，民眾可以期待一下。