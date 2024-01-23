蔡衍明愛心基金會「公益青年送愛下鄉趣」23日來到宜蘭縣南澳鄉，基金會課長周哲仁（右二）送上紅包與旺旺福袋，讓鄉親過好年。（吳佩蓉攝）

蔡衍明愛心基金會「公益青年送愛下鄉趣」23日來到宜蘭縣南澳鄉，佛光大學副校長藍順德（左一）、鄉長李勝雄（左二）與基金會課長周哲仁（右一）一同送上紅包與旺旺福袋，讓鄉親過好年。（吳佩蓉攝）

佛光大學學生們展現活力熱情舞蹈給鄉親們欣賞。（吳佩蓉攝）

蔡衍明愛心基金會「公益青年送愛下鄉趣」23日來到宜蘭縣南澳鄉，邀請佛光大學學生們展現活力熱情舞蹈給鄉親們欣賞；基金會課長周哲仁表示，蔡衍明董事長自31歲做旺旺仙貝賺錢後，加上年輕時父母已不在，遂成立以父母為名的「仕招基金會」回饋社會，提倡孝順，並送上紅包與旺旺福袋，讓鄉親過好年。

南澳鄉長李勝雄表示，佛大的三好「做好事、說好話、存好心」，及四給「給人信心、給人歡喜、給人希望、給人方便」，剛好響應蔡衍明董事長的理念，他們都希望透過公益帶給家庭和樂、社會和諧；感謝在前鄉長薛秋花引薦下延續愛心，祝賀大家在寒冬送暖之際備感溫馨，為鄉民獻上12萬分的謝意。

佛大副校長藍順德指出，此計畫非常有意義，不僅具有社會福利救助寒冬送暖的涵義，同時具有教育意義，亦能透過大專院校的學生去了解地方社區的實際需求，並由校方以系統向基金會提出正式申請計畫，讓學生更懂其中真正含意，期盼佛大未來能持續與蔡衍明基金會合作，讓宜蘭各鄉鎮都能感到溫暖。

周哲仁表示，蔡衍明董事長今年67歲，從31歲做旺旺仙貝事業有成至今，因思念自己的父母親，遂用他們的名字成立「仕招社會福利慈善事業基金會」，直到現在陸續成立「旺旺文教基金會」「蔡衍明愛心基金會」，為社會福利和文教公益挹注資源，其主要目的為宣揚孝道、推展服務。

他指出，蔡衍明認為每個人在家孝順父母、尊敬長輩，是一種傳統的道德表現，日後不論在社會上就業、求學等，有空閒時間就用來從事志願服務，這就是安定和諧的社會，基金會一直秉持董事長理念努力推廣，感謝佛大的支持，配合他們做地方服務。

69歲林先生患有青光眼，視神經逐漸萎縮，左眼現在已看不見，右眼視力不到0.1，但在做公益上也不遺餘力，從家人到社區開始會不時布施，平時也會用資源回收得到的費用做愛心，真的很感謝親切有愛心的學生們，及蔡衍明基金會的紅包和福袋，心裡感到非常溫暖。