苗栗縣長鍾東錦致贈匾額，多位苗栗市民代表到場恭賀。（李京昇攝）

2024大選落幕，苗栗縣苗栗市長邱鎮軍代表國民黨，參選苗栗縣二選區立法委員，拿下高票贏得選戰，成功轉換跑道。苗栗縣長鍾東錦24日前往頒贈當選證書給邱鎮軍，恭賀邱高票當選，並指選戰期間對手窮盡手段抨擊，是不好的選舉文化，應回歸政見論述，才能贏得選民認同。

國民黨提名苗栗市長邱鎮軍，他曾經於2014年以9583票獲第1高票當選縣議員，2018年轉換跑道當選苗栗市長，2022年同額競選連任成功，這次又獲得立委徐志榮推舉「交棒」參選，為藍軍積極培養的後起之秀，在2024大選中更受到苗栗縣長鍾東錦、議長李文斌等地方政要支持，最終以8萬9111票贏得勝選，成功轉換跑道。

鍾東錦今天早上11點多，前往苗栗市公所，頒贈當選證書給邱鎮軍，同時致贈「闡揚民意」匾額，苗栗市民代表會主席陳仁杰、副主席王封台與多位民代、里長也到場祝賀。

鍾東錦說，今天起要改口稱邱鎮軍為立委，他要恭喜邱鎮軍在山線選區10鄉鎮獲得多數選民支持與鼓勵，他認為選舉文化要調整，有些謾罵、攻擊與抹黑都不恰當，競選應當提出政見、想為選民做些什麼比較符合選戰初衷。

鍾東錦表示，他覺得邱鎮軍在選舉期間非常有風度，而且選舉策略佳，所以獲得大多數選民肯定，選舉過程些許人似圖以作秀、攻擊等方式，因為大家也看多了，所以沒有很大意義。

他提到，這次大選苗栗地區非常圓滿，苗栗山線有邱鎮軍、海線陳超明，一定可以成為中央與縣府的溝通管道，還有為苗栗爭取更多資源與建設，為苗栗鄉親爭取更多福利。

鍾東錦表示，邱鎮軍擔任苗栗市長5年多，非常熟知苗南地區有何缺乏之處、需要建設，未來縣府與兩位立委會有更緊密結合，連袂向中央爭取資源，來建設苗栗，讓苗栗鄉親幸福感提升。

邱鎮軍說，他感謝鍾東錦親自來頒贈當選證書，接下當選證書也是責任的開始，自己壓力逐步變大，競選期間提出的政見，需要一一實現，更重要的是配合縣府政策、成為鍾東錦左右手，為苗栗鄉親打拼，這是他未來努力的目標。

邱鎮軍表示，將來進入國會，他也會盡全力配合國民黨團運作，以及黨中央指示，來針對民眾關切議題，向執政黨反映，也讓全國民眾了解政府在做哪些政策，並且更加透明化，這是民眾所期待。

另外，選舉期間如同鍾縣長所言，對手以各種手段攻擊，但選民發揮高度智慧，沒有被謠言抹黑，未來他會加倍努力，為苗栗鄉親爭取更多資源。