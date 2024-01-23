苗栗縣長鍾東錦宣布敬老禮金入帳。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗市農會23日在供銷部舉行慶祝農民節活動，縣長鍾東錦頒獎表揚優秀農業推廣志工許秀鈺，並宣布春節敬老禮金已匯入長輩帳戶，共計10萬855位長輩受惠。

縣府為宏揚敬老美德，落實老人福利政策，從113年起開始發放敬老禮金，發放對象須設籍苗縣年滿65歲以上的長者、年滿55歲至64歲的原住民，由縣府編列每人2000元、公所編列每人1000元經費，分別在春節、端午節、重陽節前發放，每人每節1000元，兌現了縣長鍾東錦競選時的承諾。

首度發放的春節敬老禮金共計10萬855位長輩受惠，採「匯款」為主的方式發放，計有9萬4351人完成金融帳戶的建置，比例高達93.6％，各公所從1月16日至23日進行匯款入帳作業，若發生退匯情形，將轉成現金發放，權益不會受損。

縣長鍾東錦在市農會慶祝農民節大會中宣布首次發放的春節敬老禮金，在今天已全部匯入帳戶，由於還有6504位長輩尚未提供帳戶資料，由1月23日起至3月1日由各公所通知領取現金，希望這些長輩在領取現金時，能夠填寫匯款同意書，並提供本人的金融帳戶封面影本 ，以在端午節敬老禮金發放時使用，讓長輩安全、便利的領到敬老禮金。

會中，縣長鍾東錦並與縣議員孫素娥、曾美露、許櫻萍、楊明燁、市農會理事長賴桂煖、常監潘素貞、總幹事謝錦明等人揭幕啟用在信用部新設置的自動存提款機，一位長輩利用提款機補摺功能，在存款簿上刷出春節敬老禮金已匯入帳戶。

縣長鍾東錦同時肯定市農會努力經營的成果豐碩，並恭喜接受表揚的優秀農事從業人員，祝福他們農民節快樂。

今天市農會表揚的優秀農事從業人員包括各里推荐的優秀農友16位、市農會輔導在苗縣各項評鑑、競賽活動表現優異的楷模人員12位、各產業傑出人員44位等共計73人，其中，接受表揚的資深選任幹部彭亮發，從第9屆至19屆連續擔任10屆會員代表，服務長達40年，市農會特地表揚他的特殊貢獻。

此外，市農會辦理貓裏豐味農村社區小舖周年慶系列活動，從1月22日至26日現金消費滿1200元贈送1張摸彩券，獎品豐富，歡迎到市農會社區小舖購買新鮮、在地的農特產品。