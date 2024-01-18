苗栗縣三義鄉僑成國小活動中心新建工程已完成8成，苗栗縣長鍾東錦18日前往視察。（謝明俊攝）

苗縣僑成國小活動中心即將完工，追加360萬元工程款。

三義鄉僑成國小目前擁有315名學生，但一直都沒有適合的活動中心，經縣府向中央爭取預算新建活動中心，目前工程已完成8成，縣長鍾東錦18日前往視察工程進度，校方爭取追加360萬元工程款，當場獲得鍾東錦允諾優先處理，鍾東錦並指示全縣學校檢討校外通學步道改善，以爭取國土署人本通行空間預算，讓學生及社區民眾能有更安全便利的人行空間。

苗栗縣三義鄉僑成國小活動中心新建工程已完成8成，主要大廳採挑高設計。（謝明俊攝）

苗栗縣三義鄉僑成國小活動中心新建工程已完成8成。（謝明俊攝）

三義鄉僑成國小曾經歷過921大地震，造成部分校舍毀損，後於2004年相繼完成1、2期校舍重建，並持續規劃爭取活動中心改建，終於在2020年獲教育部核定經費3千餘萬元，苗栗縣政府自籌952萬餘元，以總工程經費4,020萬元，拆除舊建築改建新活動中心，工程自2022年7月開工，迄今工程進度達84.2％，預計將於2024年5月完工。

新建活動中心外觀設計規劃配合校園中央草坪景觀，建築主牆立面為拱門造型，延續舊山線鐵道隧道群的意象，內部設計挑高，具有採光及通風功能，達到節能環保效果，活動中心屋頂平台，規劃提供學生休憩活動區，活動中心室內空間將作為學校體育及太鼓、棒球隊及舞龍社團等教學活動，也可供300人場次典禮及研習、展演活動，更能結合各發展協會化身為學校與社區交流互動的重要場所。

苗栗縣長鍾東錦18日上午前往活動中心工地視察，他表示，今年內政部國土署編列一項「人本校園步道」預算，專門用來改善各級學校校外通學步道改善，他特別要求全縣各校，能夠針對校外通學步道安全需要改善者，提出計畫來爭取中央經費改善，如果需要學校讓地來完成通學步道改善，也希望學校將閒置空間讓出，來改善學校周邊步道安全，讓學生與社區居民都能享用更安全的步道。

鍾東錦並對縣內發生多起不肖業者，將建築或是裝潢廢棄物任意棄置在公有私有土地上，希望整合不同黨派議員意見，來興建廢棄物收容場，來解決縣內所產生各類廢棄物的問題。