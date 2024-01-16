北市內湖新明路1間豪宅新建案1月2日發生離奇雙屍命案，2名20多歲裝潢工人雙雙陳屍在空屋的掀床裡，檢警在相驗發還遺體後罕見重新驗屍並進行解剖；對此知名法醫高大成表示，本案絕非自然死亡，不是意外就是他殺，解剖可透過採檢血液等組織驗毒化物，密閉空間內吸入高揮發強力膠約5分鐘就會昏迷。

2名年輕裝潢工人疑因吸入過多強力膠黏著劑揮發的氣體喪命，由於家屬起先不希望解剖破壞遺體，士林地檢署3日相驗時僅由法醫以電腦斷層掃描，並將遺體發還家屬，不過，由於死因仍不明，檢方為釐清真相，於16日進行解剖。

中山醫學大學附設醫院法醫科主任高大成推斷初步相驗時，法醫考量家屬不願解剖才會採電腦斷層掃描（CT），但CT主要在做內因性急性死亡，如高血壓、中風等急性發病死亡，或是明顯外傷造成顱內出血死亡，用CT就可以看出來，該案如配合第一時現場嘔吐物、血液、尿液採檢，看有沒有毒化物？有機會滿足家屬不想解剖的意願。

高大成表示，2名年輕男子沒有外傷，同一時間、同一地點死亡，不可能是自然死亡，死因不外是他殺或意外，如果是吸入過多強力膠黏著劑揮發的氣體喪命，解剖重點應是採血液、尿液、胃內殘留物以及腎臟或肝臟部分組織有無毒化物反應。

高大成表示，如果在密閉空間吸入高濃度揮發的強力膠，2分鐘就會感到不舒服、嘔吐，約5分鐘就昏迷，大約10分鐘就心跳停止。