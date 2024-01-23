苗栗縣長鍾東錦重要政見敬老禮金正式實踐，苗栗縣府在農曆春節前夕，首發1000元敬老禮金，縣府社會處23日提醒，符合資格民眾可到帳戶確認，已經入帳1000元敬老禮金，另提醒有6504位未提供帳戶資料長輩，3月1日前由各公所通知領取現金，呼籲民眾別讓自己的權益睡著。

苗栗縣65歲以上長輩有10萬多人，占總人口數18％，為照顧廣大長輩，縣長鍾東錦競選政見之一，包括發放三節敬老禮金。縣府去年6月訂定「苗栗縣敬老禮金發放自治條例」，經議會三讀通過，7月5日公布實施，並在今年春節前開始發放敬老金。

苗栗縣政府自2024年春節起發放敬老禮金，由縣府與18鄉鎮市公所聯合發放，由縣府編列2000元、公所編列1000元經費，分別於春節、端午節及重陽節前核發，每人每節1000元。敬老禮金發放對象為2023年1月1日前設籍苗栗縣，2024年1月1日前年滿65歲以上長者、年滿55歲至64歲原住民。

這次首度發放春節敬老禮金，共10萬855位長輩受惠，為避免長輩領取禮金奔波，經縣府通盤考量，禮金發放採「匯款」方式為主，計有9萬4351人完成金融帳戶建置，比例高達93.6％。

社會處指出，匯款帳戶不限農會、郵局，而是採多元金融帳戶，讓長輩能安全、便利的領到敬老禮金，因此縣府在規畫及測試系統運作時較為謹慎、耗時。

由各公所在今年1月16日至1月23日止進行匯款入帳作業，若發生退匯情形，將輔以轉成現金發放，權益不會受損，又因各家金融機構系統有間，附註欄位會顯示敬老禮金、春節禮金、敬老年金或空白。

因應首次發放，另有6504位長輩尚未提供帳戶資料，自1月23日起至3月1日止，由各公所通知領取現金，逾期視同放棄不予補發。社會處提醒，請長輩領取現金同時，務必填寫「匯款同意書」並提供本人金融帳戶封面影本，以供次一節起撥款使用，如於5月11日（端午節前30日）前仍未提供金融帳戶資料者，屆時將無法領取敬老禮金（端午節）。

縣長鍾東錦表示，感謝苗栗縣議會各議員大力支持，與各鄉鎮市公所、代表會的齊心努力，積極協助編列預算發放敬老禮金。年節將近，他也特別提醒長輩，為避免不肖人士假借領取敬老禮金名義進行詐騙，請長輩千萬不要隨意提供身分證及印章給陌生人代領，政府也不會通知到ATM或網路銀行進行操作設定，請務必提高警覺，對敬老禮金領取有任何疑問，請洽戶籍所在地公所、縣民專線1999及社會處老人福利科037-559642。