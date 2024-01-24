周二台股ADR齊揚，台積電、日月光ADR分漲0.97%、0.85%，聯電ADR也收漲0.25%。權值王台積電(2330)量縮開低走平，早盤最低達624元，隨後震盪至629元紅盤之上、上漲1元或0.15%，盤中平盤附近游走。聯電(2303)、聯發科(2454)也開高走高，而日月光投控(3711)、鴻海(2317)則開高走疲翻黑。

高價股方面，千金股僅大立光(3008)站穩盤上，股王世芯-KY(3661)、老三力旺(3529)、祥碩(5269)、創意(3443)、川湖(2059)等均跌超過1%，M31(6643)、旭隼(6409)更跌幅超過3%，而材料-KY(4763)、鈊象(3293)、達發(6526)、亞德客-KY(1590)漲幅相對有勁。

AI概念股漲少跌多，川湖(2059)、金像電(2368)、緯創(3231)、健策(3653)、緯穎(6669)走黑；宏碁(2353)、英業達(2356)、技嘉(2376)、勤誠(8210)、廣達(2382)仍表現紅潤。

台積電持穩，半導體由IC設計、封測領頭，采鈺(6789)、聯鈞(3450)、來頡(6799)、菱生(2369)、華東(8110)、威鋒電子(6756)等個股表現亮眼。而盤面由傳產帶頭，中華(2204)、志聯(2024)、遠雄來(2712)、寒舍(2739)、台塑(1301)、陽明(2609)、長榮航(2618)、南港(2101)、永豐餘(1907)等個股走勢向上。

現觀科(6906)受惠5G擴建大單強勁，上周掛牌，周三股價漲停再度登頂，衝破200元大關。弘凱(5244)也再度衝上天價。而世界健身-KY(2762)首度掛牌登場，然World Gym蜜月行情失靈，盤中重挫近10%，最低達119元。

本周持續觀察美國經濟數據，包括兩項國內生產毛額初步數據、個人消費支出物價指數，而美國聯準會Fed下周召開例會，市場屏息利率政策。本土法人認為，雖然今年聯準會降息路徑仍有不確定性，3月降息恐延至年中，但寬鬆態度預估不變，長線仍有利於股市走勢，加上新商機AI等題材落地、電動車更茁壯，台灣相關產業掌握利多，今年半導體復甦帶動有戲，後市台股續漲仍可期。