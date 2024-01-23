美股超級財報周進入密集期，重量級企業財報將陸續亮相，網飛（Netflix）將在24日台股盤前打頭陣、接續艾司摩爾（ASML），25日台股盤前有特斯拉、IBM，26日台股盤前由英特爾等重磅登場，預期將牽動台美股市半導體、AI概念股走勢。

觀察期交所內的商品報價，小臺指期上漲35點、電子期貨上漲2.45點、小電子期上漲2.6點、半導體30期貨則是平盤，台灣50 ETF也上漲0.25點；而個股期貨方面，台積電期貨夜盤平盤，成交價暫報629元、小型台積電期貨則上漲1元、暫報630元。

而國外指數期貨部分，連結美股三大指數的期貨商品，美國道瓊期貨上漲8點、美國費城半導體期貨也漲15.5點，那斯達克100指數期貨則是上漲48點，英國富時100期貨同樣下挫31點，報7,485點。商品期貨方面，黃金US期報價漲3.8點、台幣黃金期上漲4.5點，布蘭特原油期貨下跌29.5點，成交價暫報2,480.5點。

凱基期貨表示，從籌碼面來看，周二外資延續近日的現貨買超態勢，再度加碼近百億元，連3日買超也顯見外資的多方態度明確，且同時周二外資大幅減碼5,407口的期貨空單，使當前外資期貨留倉僅剩1,447口的空單，籌碼水位再度回歸到相對中性的水準。

整體來看，外資在期貨看法中性，現貨部分明顯偏多，且在散戶籌碼部分周二散戶又大幅度的增加空單，使整體籌碼結構較有利多方盤勢，後續可觀察外資的期貨部位，能否隨著指數創高而轉向多方布局，將有助於盤勢進一步向上進行挑戰，直攻萬八大關。