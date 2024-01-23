台指期23日早盤開低，盤中低點來到17,790點，不過，盤中多方力道仍強，力挺指數翻紅，目前暫報17,821點，上漲6點，漲幅0.03％，成交口數約3.3萬口；小電子期下跌0.85點，報價909.05點；小金融期上漲2.8點，成交價1,666.2點。

美國1月密大消費者信心指數初值為78.8，高於市場預期的70.1，也高於前值的69.7，創2021年7月以來最高；從分項來看，現況指數由73.3上升至83.3，預期指數由67.4上升至75.9。美國12月成屋銷售年化後為378萬戶，低於市場預期的383萬戶，也低於前值的382萬戶，創2010年8月以來最低。

美國聯準會連續第三次會議按兵不動，符合市場預期，考量通膨與就業數據緩步降溫，研究部認為聯準會暫無調整利率的急迫性；而歐元區經濟數據與通膨皆快速放緩，經濟瀕臨衰退，研究部認為 ECB 已結束升息循環，並將在 1 月會議針對今年降息展開討論。

第一金投顧指出，AI相關個股則因美超微財測上修，因此激勵買盤持續湧入，資⾦由AI組裝廠、蔓延至AI零組件廠，相關受惠有散熱、顯卡、PCB板等。從技術面角度來看，台股連兩日跳空上漲，此為強勢的上漲走勢，雖封關僅剩11天，但距離萬八不遠矣，且日KD呈現黃金交叉，週K轉強下，有望於年前再見萬八，短線上仍可持續偏多操作。

選股上依舊挑選產業前景佳，以及 2024 年產業供需反轉等相關族群，如晶圓代工、記憶體、CoWoS 設備股、AI 概念股等。除電子股外，亦可關注相關題材類股，如電費即將調漲，風電、重電及綠電等族群有望重新受買盤關注。

此外，紅海海運中斷狀況暫無新進展，且有持續惡化狀況，亦可關注航運族群長榮及陽明後續走勢。另2024適逢奧運年，且日本地震影響偏光板產能，面板報價有望上漲，亦能帶動群創及友達 營運，並密切留意持股水位，嚴控資金風險。

關注其它期貨交易情況，臺幣黃金期貨報價7,683點，下跌2.5點；布蘭特原油期貨報價2,503.5點，上漲51.5點；富櫃200期貨上漲42點；盤中暫報9,325點；臺灣生技期貨上漲9點，報價4,054點；半導體30期貨上漲9點；成交價5,070點；國外指數部分，美國那斯達克100期貨暫報17,467點，下跌86點；美國費城半導體期貨下跌25點，來到4,413點。