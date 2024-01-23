警車前輪加雪鏈疏導交通。（翻攝畫面）

陽明山早上10時瑞雪蓋路面，警方淡水、北投交管疏導車輛。

入冬最強寒流報到，陽明山23日凌晨3時許，氣溫降至0.6度，凌晨5時47分陽明山鞍部、二子坪、巴拉卡公路下冰霰，北市府啟動第一階段管制，保七總隊第四大隊配合交通管制，限制賞雪民眾進入二子坪、大屯山助航站以及巴拉卡公路。

保七總隊第四大隊派員在山區提醒民眾注意安全。（翻攝畫面）

陽明山23日上午10時許路面積雪。（翻攝畫面）

陽明山上午10時許仍低溫降雪。（翻攝畫面）

國家公園警察隊表示，進入管制點轎車必須加掛雪鏈才能通行，員警分別在二子坪停車場往大屯山入口處疏導交通，另外一端則由北投分局在101甲線與陽金公路路口管制，經並提醒民眾基於安全考量不鼓勵於寒流期間從事登山活動；請有上山需求民眾務必事先檢查車輛狀況，並注意自身安全及保暖。