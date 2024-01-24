「小團圓」背後也有印製《月亮忘記了》繪本經典角色「小男孩與月亮」。（台南市政府文化局提供／張毓翎台南傳真）

台南市新營文化中心以幾米《月亮忘記了》繪本為主題的戶外藝術裝置展，將發放400顆「小團圓」月亮造型充氣燈籠，因為造型可愛，不少粉絲詢問如何索取，市府文化局表示，自1月27日起四個周末下午4點起，民眾只要打卡上傳，即可至1樓服務台換取，每日限量50個。

文化局表示，月亮是幾米作品中經常出現的元素之一，象徵著溫暖團聚、守望與陪伴。此次結合《月亮忘記了》繪本，獨家推出「小團圓」月亮造型燈籠，「圓」代表著團圓，也代表著圓圓滿滿。

其設計有別於過往的摺紙小提燈，以PVC材質的充氣方式，搭配LED燈泡及掛繩，掛繩民眾可以自行調整長短，可以側背、掛在胸前或綁短拿在手上，只要稍加吹氣即可成形，造型十分可愛。

文化局與幾米合作推出「小團圓」月亮造型充氣燈籠，自1月27日起限時兌換。（台南市政府文化局提供／張毓翎台南傳真）

文化局說，活動期間只要公開上傳幾米戶外藝術裝置現場照片，並於新營文化中心打卡，於1月27日、1月28日、2月3日、2月4日、2月17日、2月18日、2月24日、2月25日下午4點起，憑臉書或IG貼文（限時動態）畫面即可至新營文化中心1樓服務台領取燈籠，每日限量50個。

此外春節期間，初一至初五更安排定時音樂表演，以及2月14日舉辦元宵造型湯圓DIY等一系列活動，歡迎民眾拿著燈籠來新營賞遊。