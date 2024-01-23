女星賈永婕熱心公益，在台灣疫情爆發時，奔走各大醫院集資捐器材和物資，被封「防疫女神」。近日她和老公一起去峇里島參加婚禮，除了穿著一襲黃色露肩禮服現身外，還PO出私下在泳池戲水畫面，露出修長美腿，誠意十足，一點都看不出來已經49歲了。

賈永婕今（23）日在社群媒體上分享，她和老公一起去峇里島參加婚禮的美照，照片中她穿著黃色禮服露出美背，小鳥依人的站在老公身邊，禮服顏色襯托出她白皙的肌膚，氣色非常好，搭配當地美景，十分愜意。

此外，過了幾小時之後賈永婕再度上傳一系列，她在峇里島游泳美照，俏皮說「想念峇里島的陽光，台北也太冷了吧！」照片中，她帶上太陽眼鏡、綁上馬尾、配上單肩墨綠色泳裝，腰部是挖空設計，露出腰部肌膚，身上一點贅肉都沒有，肌膚非常緊實，其中一張側坐，雙腿微微交叉的照片，身高有177公分的賈永婕，腿部看起來非常更加修長，真是腰部以下都是腿。

美照一出，網友紛紛表示「超美超有氣質，人間天使」、「太過份，美成這樣」、「腿長真好」、「超長腿」、「可怕的美腿，便宜了老王」、「太養眼了」、「大美女」、「台灣女神」、「人和風景都超美的」、「女神美少女海景好美，腿好細長，好美的身材，超愛妳」、「不可以比新娘美」。