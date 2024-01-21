御頂受疫情拖累營運跌入谷底，前董事長李日東找來重建與併購好手孫正強私募入股，成第一大股東，孫正強該如何帶領御頂翻升？

根據《財訊》雙週刊報導，國內婚宴餐飲指標業者「御頂國際」換人當董座！2023年8月，李日東卸任御頂董事長，由過去曾協助台鋼集團多起併購及後續經營的孫正強，出任董事長一職，引發業界好奇，台鋼是否入主了御頂？

對此孫正強澄清：「這和台鋼沒有關係，算是我自己的創業平台。」孫正強的第一份工作是中華開發投資部，主要負責企業重整案的推動與執行。當年他因桂宏重整案，認識台鋼集團會長謝裕民，後來謝裕民便邀請孫正強一同成立金智富資產管理，再由金智富轉投資成立台灣鋼鐵，成為台鋼集團旗下控股公司。

逢低買進 一次就敲定投資

因此，孫正強的工作就是每天「看」很多公司，也擔任過台鋼集團旗下易通展科技董事長、久陽精密董事長、榮福董事長、台鋼能源董事長、沛波鋼鐵總經理等。其間除了調整久陽精密螺絲本業體質，從虧損扭轉為EPS（每股稅後純益）3元、市值成長10倍；又利用久陽收購榮福，接手第1年就終結榮福經營焚化廠的多年虧損。

那御頂呢？孫正強說：「累積不少經驗後，還是想要有自己的主導空間，就找了一些志同道合朋友如寶島科家族、醫美業及投資界等友人湊足資金，成立正豐資本私募基金，」加上策略性投資人，投入2.34億元，以每股11.7元買進股票合計共兩萬多張，2023年8月取得御頂經營權，擁有約32%股權。2023年底完成可轉換公司債，以及現金增資共約5億元的資金募集，打算一展拳腳。

《財訊》雙週刊指出，2016年，頂鮮101董事長周文保及李日東借殼入主御頂，後又引進上海鄉村創辦人薛永祥，將晶宴婚宴納入。原本打算將周文保的頂鮮101餐廳與薛永祥的晶宴會館，加上李日東旗下的東東餐飲集團，共3大品牌每年為御頂至少貢獻20億元營收。

但計畫趕不上變化，2018年周文保驚傳欠債10億元下落不明、被解任董座，薛永祥也離職，李日東不得不接下重擔，靠著處分投資勉強獲利；後來新冠疫情爆發，2020年及2021年更陷入嚴重虧損。2021年頂鮮台中、台北101店相繼撤店，僅剩高雄店；晶宴會館有兩家分館也不再續租，目前晶宴全台剩7家。

李日東為挽救業績，曾找來好友幾分甜創辦人許湘鋐入股，擔任總經理，營運仍不見起色，2023年再輾轉找上孫正強。李日東告訴記者，「疫情整整3年，沒有新資金挹注，撐得非常辛苦，以前賺的都賠回去了，幸好孫董在最困難的時候來救公司。」目前李日東仍為個人單一最大股東，占3.82%。