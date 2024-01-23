台南一名男子阿城（化名）是小六女童（A女）的叔叔，2017年至2018年間某日晚間，阿城進到A女房間後，隨即將房間門反鎖，強行將A女推到床上，先指侵後再強制性交得逞。2022年2月17日凌晨2時許，阿城發現A女獨自在住處1樓和室，自行脫下褲子後，就闖入企圖再度性侵，所幸A女奮力掙扎逃離現場而未得逞。

法院審理，阿城向法官表示，2022年2月17日凌晨2時許，有在住處1樓客廳喝酒，但沒有對A女怎做出強制性交的犯行，並辯稱：沒有在A女就讀國小6年級時對其性侵，也沒有只穿內褲躲在A女房間被A女母親發現的事情。

A女則指稱，國小六年級時，有一天爸媽帶哥哥及妹妹去夜市，我與叔叔在家，我自己待在我的房間，叔叔來敲門，我有開門，叔叔就走進來我房間，還把房門鎖起來，他把我推倒在床上，摸我下體並把手指放入我的陰道內。我有想要推開叔叔，但我推不動，我有哭，後來叔叔把我的衣服及褲子都脫掉，把他的生殖器放入我的陰道內。

媽媽回家時找不到我，就敲我的房門，之後我就趕快穿衣服，然後叔叔跑去躲起來，我開門後，媽媽發現叔叔只有穿內褲，躲在衣櫥處裡面。媽媽當下的反應很激動在哭，我當時也有哭，因為很痛也很害怕，事後媽媽有跟阿嬤說講這件事情，阿嬤有說不要報警，給叔叔一次機會，也不要講出去。

A女還指控，我讀高中一年級時，2022年2月17日凌晨2時許，我當時在一樓和室跟朋友（B女）講電話，叔叔在一樓客廳喝酒、滑手機，我透過和室門的縫隙，看到叔叔在門外脫了外褲，隨後就開門走進來，叔叔把我壓到和室的床上，我用力推開叔叔離開時，叔叔就跟我說不要講出去。

B女作證時表示，當天凌晨我剛好和A女通電話，她跟我說「叔叔」在門口外面脫褲子，我們通話到一半時，他就打開和室的門進入和室，當時我在電話中聽到A女在哭，並聽到A女在喊「走開、走開啦」，後來A女跟我說，她把叔叔推開後，就往樓上跑去找她哥哥。

法官審酌，阿城身為A女之叔叔，竟不思愛護、照顧年幼而亟需長輩妥為保護、教養之A女，僅為逞一己之私慾，罔顧倫常及A女心理人格之健全發展，讓A女承受身心極為煎熬之重大創傷，嚴重影響A女身心之健全成長。

日前依法判決，阿城對未滿14歲之女子犯強制性交罪，處有期徒刑7年8月。又成年人故意對少年犯強制性交未遂罪，處有期徒刑2年6月。應執行有期徒刑8年6月。可上訴。

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