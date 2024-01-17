有騎士騎在路上，看見一名騎腳踏車的大媽邊騎邊滑手機，不料，卻擦撞一旁車格內的轎車慘摔在地，手機也噴飛出去。

台灣大媽日常？有名騎士日前晚間騎車行經台中市南屯區公益路二段時，有名大媽騎著腳踏車在他前方，並且「邊騎車邊滑手機」，不料，下秒卻不慎擦撞一旁停在停車格內轎車，導致整個連人帶車摔在地上，手上的手機也噴飛，所幸，他及時煞住沒造成追撞意外；對此，網友也表示那個手應該挫傷了」、「沒意外過兩天就會叫你到案說明，台灣大媽日常」。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」分享1段29秒行車紀錄器影像，拍攝地點位於台中市南屯區公益路二段上，有騎士日前晚間行經該路段時，發現前方有名大媽騎著腳踏車竟「邊騎車邊滑手機」，沒想到，正當大媽要把手機放進口袋時，卻不慎擦撞到停在一旁停車格裡的轎車，整個人連人帶車摔在地上，手機也噴飛在地，他看見趕緊煞車，所幸，沒撞上去造成追撞事故。

影片在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「那個手應該挫傷了」、「別以為腳踏車慢就不會出事，這就是很好的範例」、「怎麼沒有人去扶她？差別待遇」、「看到這種邊騎車邊用手機的駕駛人出車禍，嘴角失守了」、「為啥她會突然煞車」、「沒意外過兩天就會叫你到案說明，台灣大媽日常」。