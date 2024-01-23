台北市蔡姓女子與廖男結婚， 婚後育有3名子女，2人共同創立電子公司以及投資公司，不料，2000年時廖男突搬離家自己居住，直到2019年，公司李姓女員工向蔡女哭訴，廖男要求她搬出去，這才知2人同居多年，當時還誤以為2人已分手。不料，廖男2021年12月過世後，蔡女整理遺物時，發現廖男死前仍與李女同居，憤而請求李女賠償200萬元。

法院審理，李女向法官表示，我1996進公司工作，並自2001年起與廖男同居到他死亡時為止，雙方僅是朋友關係，並非基於男女交往而同居。而且蔡女從一開始就知道並同意我們同居。蔡女與廖男夫妻關係早已名存實亡，縱使蔡女得請求損害賠償，但她請求的金額過高。

法官認，李女坦承1996年間已知悉廖男為有配偶之人，並且從2001年間起，與廖男同居到他死亡時止，且廖男的保單記載，「被保險人（廖男）與友李XX共同居住生活，感情良好，相互扶持照顧」可為證明，堪認李女侵害蔡女之配偶法益情節重大。

法官檢視2人在沙發、餐廳的合照，李女與廖男臉貼臉，甚或是李女用臉頰貼著廖男胸膛，已逾越一般男女正常社交舉止，而且李女還供出，廖男將母親的後事交給她操辦，寄給部分親友的訃聞上，還將李女列為「孝媳」。

法官認，李女辯稱與廖男無男女交往之情，已屬無稽之談。法官審酌雙方身分、地位、經濟狀況等，認蔡女得請求之精神慰撫金，以100萬元為適當。可上訴。