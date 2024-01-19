北部1名經濟困頓的李姓婦人，擔心住家遭斷水斷電，專程搭火車南下苗栗找親戚借錢繳納，卻因心不在焉，一路搭到台中火車站，當她步出車站發現「代誌大條」，突然感到一陣暈眩，蹲在地上不知所措，警方獲報獲知婦人際遇，義不容辭自掏腰包購買車票，協助婦人搭上這列溫情列車。

台中市警三分局東區分駐所巡佐姚智中、警員顏肇陞，上週獲報，轄區大智北路與新民街口，有民眾需要協助，趕赴現場發現消防人員正在為73歲李姓婦人進行初步檢查，深入了解才發現有貓膩。

警方表示，李姓婦人一大早搭乘火車想前往苗栗大湖，向親戚借錢繳交水電費，卻因生活困頓低落心情，導致心不在焉，直到走出車站見到陌生的街景，才驚覺自己竟然坐過站，不知不覺中來到台中，當下突然一陣暈眩感襲來，只好蹲在路旁休息，而一旁的熱心民眾發現她疑似身體不適，趕緊幫她通報警消前來協助。

李婦經檢查後身體並無大礙，她隨即稱自己還有急事要處理，不願前往醫院進一步檢查，警員見其心事重重面露愁容，詢問有沒有需要幫忙之處，她淡淡的搖搖頭，故作堅強擠出一絲微笑，表示警方若方便的話，可否陪同她購買前往苗栗的火車票，對於李婦提出的小小要求，警方義不容辭的允諾，還自掏腰包協助購買車票，直到目送李婦進入月台，才放心離開。