聯合早報報導，曾任澳洲總理的陸克文17日出席世界經濟論壇（WEF）時表示，信心、地緣政治和貿易，是中國經濟目前面臨的主要挑戰。消費者信心是中國經濟長期發展的保障，但中國消費者經歷新冠疫情、房地產市場與資本市場的低迷後，倍受打擊。而且，和消費者信心同樣重要的民營企業信心，也在過去幾年受到「國進民退」影響非常大。
陸克文指出，要從根本上恢復商業信心，中國政府必須減少強調（De-emphasize）意識形態，重新強調（Re-emphasize）市場經濟中正常的企業效益激勵問題。
澳洲駐美國大使陸克文（Kevin Rudd）近日指出，中國政府必須減少對意識形態的強調，並重新強調市場經濟中正常的企業效益問題，才能從根本上恢復民營企業的信心。
聯合早報報導，曾任澳洲總理的陸克文17日出席世界經濟論壇（WEF）時表示，信心、地緣政治和貿易，是中國經濟目前面臨的主要挑戰。消費者信心是中國經濟長期發展的保障，但中國消費者經歷新冠疫情、房地產市場與資本市場的低迷後，倍受打擊。而且，和消費者信心同樣重要的民營企業信心，也在過去幾年受到「國進民退」影響非常大。
陸克文指出，要從根本上恢復商業信心，中國政府必須減少強調（De-emphasize）意識形態，重新強調（Re-emphasize）市場經濟中正常的企業效益激勵問題。
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