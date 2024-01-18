聯合早報報導，曾任澳洲總理的陸克文17日出席世界經濟論壇（WEF）時表示，信心、地緣政治和貿易，是中國經濟目前面臨的主要挑戰。消費者信心是中國經濟長期發展的保障，但中國消費者經歷新冠疫情、房地產市場與資本市場的低迷後，倍受打擊。而且，和消費者信心同樣重要的民營企業信心，也在過去幾年受到「國進民退」影響非常大。

陸克文指出，要從根本上恢復商業信心，中國政府必須減少強調（De-emphasize）意識形態，重新強調（Re-emphasize）市場經濟中正常的企業效益激勵問題。