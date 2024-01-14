中共中央總書記習近平近日對政法工作指示稱，要堅決維護國家安全，提高政治敏銳性和政治鑑別力，防範化解重大安全風險；要堅決維護社會穩定，正確處理人民內部矛盾，維護群眾合法權益。

據新華社，習近平表示，政法戰線要全面貫徹落實中共二十大和二十屆二中全會精神，堅持黨的絕對領導，忠誠履職、擔當作為，以政法工作現代化支撐和服務中國式現代化，為全面推進強國建設、民族復興偉業提供堅強安全保障。

習近平更強調，要堅決維護國家安全，提高政治敏銳性和政治鑑別力，防範化解重大安全風險。要堅決維護社會穩定，堅持和發展新時代「楓橋經驗」，正確處理人民內部矛盾，維護群眾合法權益。

習近平指出，要保障和促進社會公平正義，維護國家法治統一，全面推進科學立法、嚴格執法、公正司法、全民守法，深化司法體制綜合配套改革，全面準確落實司法責任制。要以高水準安全保障高質量發展，依法維護社會主義市場經濟秩序，提升法治化營商環境建設水準。要加強政法機關黨的政治建設，鍛造忠誠乾淨擔當的新時代政法鐵軍。

中共中央政法工作會議13日至14日在北京召開。中共中央政治局委員、中央政法委書記陳文清在會上表示，要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，堅持黨對政法工作的絕對領導，鍛造過硬政法鐵軍。