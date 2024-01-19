國外一名女網友分享，大學好友最近要結婚，卻因為在婚禮開始前，偷偷與新郎的叔叔激戰，還被新郎目睹，最後慘遭退婚，事後甚至還厚臉皮地向伴娘們討婚禮場地的租賃費用，讓朋友們全傻眼，紛紛與新娘斷聯，超扯故事也引起網友討論，不少人看傻直呼，這太瘋狂了。

一名女網友在網路論壇「Reddit」上分享，大學時期的朋友達娜（Dana）本來應該要在1月14日那天結婚，沒想到婚禮當天，小花童突然起水痘，不能走紅毯灑花，為此達娜很生氣，一大早就開始發脾氣，讓伴娘們大氣都不敢喘一下。

女網友表示，在婚禮開始前30分鐘，她逮住機會到新娘準備室休息，沒想到卻突然接到婚禮取消的通知，詢問以後才知，原來達娜竟在婚禮開始前，偷偷和新郎的一位叔叔約砲，最慘的是還被新郎抓個現行，當場新郎就暴怒喊不結了。而其他幾位伴娘找到她以後說「我們應該趁著新郎爆炸前，趕緊離開婚禮現場！」

女網友指出，那天過後達娜沒有與她們聯絡，本以為事情就此落幕，怎料某天她突然接到達娜的電話，對方要求她支付5000美元（約台幣15.7萬），稱因為婚禮取消，女方親友必須要幫忙分擔場地費用，讓她超級傻眼，並表示自己不會付這筆錢，兩人的友誼也就此破裂。據她所知，其他幾位的伴娘也都沒有付錢。

超扯故事引起網友熱議，「我反而會留下來看戲」、「這太瘋狂了，搞不好新娘與新郎叔叔不是第一次約砲」、「這太扯了，新娘瘋了嗎」、「這真的太誇張，女生根本沒準備好步入婚姻吧？」