日前義大利一對新人在當地一座歷史相當悠久，15世紀的修道院舉行婚禮，與賓客正在開心跳舞慶祝時，修道院地板突然塌陷，導致新人與約64名賓客從近4公尺高處墜落，最後這對新人只能在急診室中度過新婚之夜，現場共造成40人受傷。

根據大馬《中國報》報導，義大利男子保羅（26歲）與妻子瓦萊莉亞，13日晚間8時許，在皮斯托亞當地15世紀修道院Convento di Giaccherino舉行婚宴，當時約有60多名賓客與新人們一起狂歡，沒想到眾人開心跳舞時地板突然塌陷，導致多人受傷。

救援人員在事發後抵達現場搜救，可以看到上方有一個大洞。（圖／翻攝中國報）

保羅與妻子瓦萊莉亞。（圖／翻攝中國報）

參加的賓客表示，地板突然塌陷時感覺好像發生地震，地板塌陷后冒出陣陣濃煙，到處可以聽到人們痛苦的慘叫聲，宛如身處在世界末日的場景中。 新郎的父親表示：「我沒有看到地板塌陷的那刻，只看會場變成一個大洞，當下很恐慌，立即到處尋找新人。」

新郎保羅表示，當時自己正在跳舞，注意到時大家已經墜入洞中，「四周只有瓦礫和灰，什麼都看不到，我身旁的一名朋友還暈倒了，他流了很多血」，第一時間找不到妻子，很擔心妻子被埋在瓦礫下，幸好2人最後急診室相見，度過了難忘的新婚之夜。

警方表示，事件造成約40人受傷，其中6人重傷、12人中度傷勢，傷者中包含1名孕婦，所幸送醫後情況穩定，目前仍不清楚地板突然塌陷的發生原因，案件正在調查中。