文化部日前公告將發放成年禮金，只要是本國籍或符合資格的外國人士青年朋友（16~22歲）就可領取1200點（1點換1元）的文化成年禮金。台南市文化局為配合推廣文化成年禮金，在寒假期間開辦多檔強檔藝文活動，包括迪士尼《美女與野獸》動畫交響音樂會、《好萊塢電影配樂》交響音樂會、以及《雲門舞集-毛月亮》表演等。

美女與野獸動畫交響音樂會2/27、28登場 (圖片來源：永華文化中心提供)

文化部說明，文化成年禮金1點等於新台幣1元，可用於看表演、看展覽、看國片、買書、買文創或工藝品等藝文消費折抵，領取使用期間自113年1月20日至113年12月31日止。而去年18-21歲的成年禮金仍可持續使用到6月30日。

台南市文化局表示，為配合文化部發放成年禮金，2月起將在台南文化中心上演一系列寒假強檔表演，包括2月24-25日綠光劇團最膾炙人口的經典系列《人間條件八》凡人歌；2月27-28日的迪士尼《美女與野獸》動畫交響音樂會；3月3日狂美交響管樂團演出《好萊塢電影配樂》交響音樂會；以及睽違五年再次來台的國際小提琴天后 安．蘇菲．慕特，3月8日將為2024臺南國際音樂節獻上南部唯一場次；以及時隔六年再度回到台南的雲門舞集於3月30日-31日演出【臺南400—雲門舞集之鄭宗龍《毛月亮》】壓軸場次。

雲門舞集毛月亮表演3/30、31登場 (圖片來源：永華文化中心提供)

台南市文化局提醒，節目同時推出專屬「青年席位」指定席優惠價，以及可自由選位的「5折自由座」時，只要以文化幣折抵至少100點，其他金額除了以現金方式支付，也可以APP直接開啟全支付、全盈+PAY、icash Pay等3家電子支付進行付款，讓青年朋友可用手中的文化禮金享有多次的優惠。