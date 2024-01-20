大安高工學生也一同出席體驗文化幣功能。（文化部提供）

由文化部發放的16歲至22歲1200點文化成年禮金，今起於寒假第1天開放領用，行政院長陳建仁笑說，成年禮金可讓更多年輕人體驗台灣文化，可以買書、看國片、看演、做藝文體驗，也推動藝文產業不斷提升，更自曝高二外孫女和國三的外孫都相當期待。

陳建仁今在行政院秘書長李孟諺、行政院發言人林子倫陪同下，出席「文化部文化成年禮金常態化記者會」，活動開始前，也和文化部長史哲與首次加入領用的16、17歲同學，一起欣賞以音樂劇呈現的文化幣使用方式及優惠，會上也首播《文化幣，與你一起完成年輕時的夢想》影片。

「文化是一個國家的靈魂，也是每一個生活在這片土地上的故事。」陳建仁表示，每一個人生活的小故事，集結起來就是美麗、多元，令人感到驕傲的台灣。他說，文化成年禮金可讓更多年輕人體驗台灣文化，可以買書、看國片、看演、做藝文體驗，也推動藝文產業不斷提升，「這都是很美好的故事，也就是我們珍惜的臺灣文化」。

他也向在場業者喊話，大讚今年電子支付的加入，代表企業善盡社會責任，當台灣現階段年輕人的文化中，有越來越多關懷整個地球、人類未來發展，這就是美好」。

陳建仁也自曝，看到高二的外孫女開心地說「我今年可以領！」，國三的外孫則羨慕地說「希望能趕快進入16歲，可以領到文化成年禮金」，就連他自己都好想要回到16歲。

根據文化部規劃，出生日期在2002年1月1日至2008年12月31日，具中華民國國籍或符合資格的外國人士等，都可以領取文化成年禮金，1點等於新台幣1元，全國約有150萬人符合資格，包括嘉義市政府、屏東縣府也加碼，祭出各項優惠方案。

文化部指出，即日起手機下載文化幣APP完成註冊，再點選領取成年禮金，輸入個人資料通過驗證後，即可立刻領取、使用1200點文化幣，使用期限至2024年12月31日止。沒有手機的青年朋友，也可洽詢客服申請紙本QR-code。

此外，消費滿200點再抽文化幣的放大點數優惠，將升級為30萬組；獨立書店消費2點送1點、表演藝術青年席位、結伴看國片加碼等優惠都將繼續推動，同時也鼓勵學長姐邀請學弟妹加入文化幣行列，再享回饋點數。