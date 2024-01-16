總統大選揭曉，內閣人事成關注焦點，行政院長陳建仁13日晚向總統提出辭呈，但被慰留，陳建仁今（16）日表示，因應新的國會民意，行政團隊按照憲政慣例提出總辭，希望新國會能夠與行政團隊未來繼續合作。

陳建仁今下午出席鳳凰獎楷模表揚典禮，接受媒體聯訪，他首先感謝第一線的所有選務人員及全體國民，共同完成了總統選舉，為台灣的民主寫下新的一頁，而讓全世界都再一次看到台灣民主的蓬勃發展。

陳建仁16日下午出席鳳凰獎楷模表揚典禮。（高鈞麟攝）

陳建仁接受媒體聯訪。（高鈞麟攝）

陳建仁表示，因應新的國會民意，行政團隊將按照憲政慣例提出總辭，希望新國會能夠跟行政團隊繼續合作，會繼續堅持、盡心盡力來做好福國利民的工作，行政團隊會堅持崗位，繼續為國家來打拚。

至於高端合約爭議，陳建仁指出，政府單位已有多次對外說明，並在立法院的臨時會當中，向所有的委員以及全國人民報告，政府的立場是希望能夠盡快公布高端合約，政府也採取一定的步驟，維持政府的誠信。衛福部已繼續與高端密切聯絡中，相信不久會有好的結果。

關於諾魯斷交，陳建仁說，台灣一直珍惜與諾魯的友誼，也一直協助諾魯的人民及政府在各方面的發展，很可惜的，諾魯在中共的利誘之下，做出了對於不利於雙方人民以及地區穩定的決定，感到相當遺憾。

陳強調，大陸持續站在國際社會的對立面，不斷地打壓台灣的外交空間；然而，對於邁向全球的決心跟意志，絕對不會受到任何的打壓，會繼續跟理念相同的國家來合作，為整個區域的和平，還有全球的繁榮發展貢獻心力。